رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي: قوات الاحتلال دمرت 6 أحياء كاملة في المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة وتمنع عودة الأهالي إلى بيوتهم بالإضافة لتدمير 70% من مدينة رفح و90% من المباني أصبحت غير صالحة للسكن – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2025 - 07:46

رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي: قوات الاحتلال دمرت 6 أحياء كاملة في المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة وتمنع عودة الأهالي إلى بيوتهم بالإضافة لتدمير 70% من مدينة رفح و90% من المباني أصبحت غير صالحة للسكن

منذ 1 ساعة 21 February، 2025
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