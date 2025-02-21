مكتب رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو: رئيس الوزراء أصدر تعليماته للجيش بتنفيذ عملية مكثفة في الضفة الغربية وذلك على خلفية التفجيرات التي شهدتها مدينة تل أبيب أمس الخميس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2025 - 06:14

مكتب رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو: رئيس الوزراء أصدر تعليماته للجيش بتنفيذ عملية مكثفة في الضفة الغربية وذلك على خلفية التفجيرات التي شهدتها مدينة تل أبيب أمس الخميس

منذ 47 mins 21 February، 2025
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