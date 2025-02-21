الخارجية الصينية: الصين لاحظت أن الدعوات لإجراء محادثات سلام في أوكرانيا قد ازدادت في الآونة الأخيرة وأن نافذة للسلام تُفتح – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2025 - 06:14

الخارجية الصينية: الصين لاحظت أن الدعوات لإجراء محادثات سلام في أوكرانيا قد ازدادت في الآونة الأخيرة وأن نافذة للسلام تُفتح

منذ 1 ساعة 21 February، 2025
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