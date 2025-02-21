الرئيس الأمريكي: من الوارد أن نجد أموالا مهدرة تقدر بـ 1.5 تريليون دولار بسبب الاحتيال وإساءة الاستخدام – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2025 - 04:42

الرئيس الأمريكي: من الوارد أن نجد أموالا مهدرة تقدر بـ 1.5 تريليون دولار بسبب الاحتيال وإساءة الاستخدام

منذ 1 ساعة 21 February، 2025
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