قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر منزلا في بلدة بلعا شرق طولكرم بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2025 - 04:42

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر منزلا في بلدة بلعا شرق طولكرم بالضفة الغربية

منذ 2 ساعة 21 February، 2025
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