استشهاد الأستاذ أحمد عواد متأثراً بإصابته بعد صدم آلية الاحتلال مركبته في مدينة طولكرم أمس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2025 - 01:38

استشهاد الأستاذ أحمد عواد متأثراً بإصابته بعد صدم آلية الاحتلال مركبته في مدينة طولكرم أمس

منذ 21 mins 21 February، 2025
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