رويترز عن 3 مصادر مطلعة: المحادثات كانت قناة جانبية تزامنا مع اتصالات بفترة انتقال السلطة إلى ترامب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2025 - 01:38

رويترز عن 3 مصادر مطلعة: المحادثات كانت قناة جانبية تزامنا مع اتصالات بفترة انتقال السلطة إلى ترامب

منذ 29 mins 21 February، 2025
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