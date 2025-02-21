سي إن إن عن مسؤول أمريكي: أكثر من 50 ألف موظف مدني في البنتاغون معرضون للتسريح – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2025 - 01:38

سي إن إن عن مسؤول أمريكي: أكثر من 50 ألف موظف مدني في البنتاغون معرضون للتسريح

منذ 49 mins 21 February، 2025
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