نيويورك بوست عن مصدر مطلع: انهيار العلاقة مع كييف كان قادما منذ فترة ومشاعر معاداة زيلنسكي منتشرة في محيط ترامب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2025 - 01:38

نيويورك بوست عن مصدر مطلع: انهيار العلاقة مع كييف كان قادما منذ فترة ومشاعر معاداة زيلنسكي منتشرة في محيط ترامب

منذ 51 mins 21 February، 2025
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