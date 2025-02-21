قائد منطقة تل أبيب في الشرطة الإسرائيلية: لا يمكننا القول متى تم التخطيط لهذه التفجيرات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2025 - 01:38

قائد منطقة تل أبيب في الشرطة الإسرائيلية: لا يمكننا القول متى تم التخطيط لهذه التفجيرات

منذ 1 ساعة 21 February، 2025
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