قائد منطقة تل أبيب في الشرطة الإسرائيلية: العبوات الناسفة كانت مع ساعات مؤقتة وليست عبوات عسكرية نظامية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2025 - 01:38

قائد منطقة تل أبيب في الشرطة الإسرائيلية: العبوات الناسفة كانت مع ساعات مؤقتة وليست عبوات عسكرية نظامية

منذ 1 ساعة 21 February، 2025
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