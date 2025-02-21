الشرطة “الإسرائيلية” تصدر تعليمات بتعزيز تواجد عناصرها في الأماكن المزدحمة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 21 2025 - 01:38

الشرطة “الإسرائيلية” تصدر تعليمات بتعزيز تواجد عناصرها في الأماكن المزدحمة

منذ 1 ساعة 21 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة