غارات جوية نفذتها مقاتلات “إسرائيلية” من أجواء لبنان استهدفت محيط مدينة حمص وسط سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2025 - 00:06

غارات جوية نفذتها مقاتلات “إسرائيلية” من أجواء لبنان استهدفت محيط مدينة حمص وسط سوريا

منذ 10 mins 20 February، 2025
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