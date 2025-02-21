يسرائيل هيوم عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء: نتنياهو يوجه بتنفيذ عملية هجومية على الضفة عقب تفجير الحافلات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2025 - 00:06

يسرائيل هيوم عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء: نتنياهو يوجه بتنفيذ عملية هجومية على الضفة عقب تفجير الحافلات

منذ 43 mins 20 February، 2025
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