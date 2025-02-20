صحيفة “يديعوت أحرونوت”: التقديرات الأولية تشير إلى أن انفجار الحافلتين في “بات يام” هو عملية للمقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2025 - 22:34

صحيفة “يديعوت أحرونوت”: التقديرات الأولية تشير إلى أن انفجار الحافلتين في “بات يام” هو عملية للمقاومة

منذ 53 mins 20 February، 2025
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