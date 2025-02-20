مجلس محافظة بغداد يعلن يوم الاحد القادم عطلة رسمية لاتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في مراسيم تشييع سيد شهداء الامة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2025 - 21:00

مجلس محافظة بغداد يعلن يوم الاحد القادم عطلة رسمية لاتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في مراسيم تشييع سيد شهداء الامة

منذ 1 ساعة 20 February، 2025
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