فلسطين اليوم: قوات الاحتلال تقتحم بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2025 - 17:56

فلسطين اليوم: قوات الاحتلال تقتحم بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة

منذ 2 ساعة 20 February، 2025
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