حركة الجهاد الإسلامي سرايا القدس تزف شهيدا من أبطال كتيبة الشهيد علي الأسود ساحة سوريا والذي ارتقى على حدود فلسطين المحتلة خلال مشاركته بالتصدّي للعدوان الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2025 - 14:52

حركة الجهاد الإسلامي سرايا القدس تزف شهيدا من أبطال كتيبة الشهيد علي الأسود ساحة سوريا والذي ارتقى على حدود فلسطين المحتلة خلال مشاركته بالتصدّي للعدوان الصهيوني

منذ 26 mins 20 February، 2025
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