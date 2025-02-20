لقاء قيادتا حركة أمل وحزب الله: تحية لكل اللبنانيين الذين قدموا أغلى وأسمى التضحيات في سبيل تحرير اخر ذرة من ترابنا الوطني – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2025 - 14:52

لقاء قيادتا حركة أمل وحزب الله: تحية لكل اللبنانيين الذين قدموا أغلى وأسمى التضحيات في سبيل تحرير اخر ذرة من ترابنا الوطني

منذ 2 ساعة 20 February، 2025
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