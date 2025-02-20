اعلام العدو: سيارات الصليب الأحمر تغادر منطقة خان يونس بعد تسلمها جثث الأسرى الإسرائيليين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2025 - 10:14

اعلام العدو: سيارات الصليب الأحمر تغادر منطقة خان يونس بعد تسلمها جثث الأسرى الإسرائيليين

منذ 20 mins 20 February، 2025
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