إذاعة جيش الإحتلال: الأسرى الأربعة الذين يجري تسلم جثثهم اليوم من غزة كانوا موجودين شرق خانيونس حيث عمل الجيش مدة 4 أشهر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2025 - 10:14

إذاعة جيش الإحتلال: الأسرى الأربعة الذين يجري تسلم جثثهم اليوم من غزة كانوا موجودين شرق خانيونس حيث عمل الجيش مدة 4 أشهر

منذ 33 mins 20 February، 2025
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