جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية لاقتحام مدينة سلفيت – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2025 - 05:38

جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية لاقتحام مدينة سلفيت

منذ 11 mins 20 February، 2025
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