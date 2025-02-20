سي إن إن: محكمة الاستئناف تقول إن ترامب لا يستطيع إنهاء حق المواطنة بالولادة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 20 2025 - 05:36

سي إن إن: محكمة الاستئناف تقول إن ترامب لا يستطيع إنهاء حق المواطنة بالولادة

منذ 18 mins 20 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة