قوات الاحتلال تعتقل الطالب في جامعة بيرزيت علي مشهور بعد اقتحام منزله في بلدة ترمسعيا شرق رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2025 - 05:36

قوات الاحتلال تعتقل الطالب في جامعة بيرزيت علي مشهور بعد اقتحام منزله في بلدة ترمسعيا شرق رام الله

منذ 58 mins 20 February، 2025
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