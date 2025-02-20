يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي: المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط عازم على تحقيق المرحلة الثانية من الصفقة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2025 - 05:36

يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي: المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط عازم على تحقيق المرحلة الثانية من الصفقة

منذ 1 ساعة 20 February، 2025
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