قوات الاحتلال الإسرائيلي تعيد اقتحام مدينة نابلس بعد وقت قصير من انسحابها منها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2025 - 04:06

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعيد اقتحام مدينة نابلس بعد وقت قصير من انسحابها منها

منذ 7 mins 20 February، 2025
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