الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: كوميديان ناجح بشكل متواضع أقنع واشنطن بإنفاق 350 مليار دولار للدخول في حرب لا يمكن كسبها أساسًا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2025 - 04:04

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: كوميديان ناجح بشكل متواضع أقنع واشنطن بإنفاق 350 مليار دولار للدخول في حرب لا يمكن كسبها أساسًا

منذ 42 mins 20 February، 2025
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