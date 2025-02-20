قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم دهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2025 - 04:04

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم دهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية

منذ 45 mins 20 February، 2025
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