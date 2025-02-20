نائب رئيس هيئة الأركان الروسية: خسائر أوكرانيا تجاوزت مليون عسكري منذ انطلاق العملية العسكرية قبل 3 سنوات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2025 - 02:34

نائب رئيس هيئة الأركان الروسية: خسائر أوكرانيا تجاوزت مليون عسكري منذ انطلاق العملية العسكرية قبل 3 سنوات

منذ 12 mins 20 February، 2025
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