ترامب: كان بمقدور زيلنسكي أن يحضر محادثاتنا مع روسيا لو أراد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2025 - 02:32

ترامب: كان بمقدور زيلنسكي أن يحضر محادثاتنا مع روسيا لو أراد

منذ 53 mins 20 February، 2025
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