ترامب: سنعمل على أن يختفي الفساد والتضخم وعدم الكفاءة إلى الأبد من بلدنا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2025 - 01:00

ترامب: سنعمل على أن يختفي الفساد والتضخم وعدم الكفاءة إلى الأبد من بلدنا

منذ 17 mins 20 February، 2025
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