فنيش: خطاب رئيس الجمهورية هو ايجابي ومعتدل , وعلى الحكومة ان لا تلجأ الى استفزاز جمهور المقاومة ولا تخضع للخارج – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2025 - 23:28

فنيش: خطاب رئيس الجمهورية هو ايجابي ومعتدل , وعلى الحكومة ان لا تلجأ الى استفزاز جمهور المقاومة ولا تخضع للخارج

منذ 30 mins 19 February، 2025
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