الدفاع المدني اللبناني: انتشال جثامين وأشلاء 11 شهيدا من ميس الجبل والخيام ومركبا ودير سريان جنوب البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2025 - 20:24

الدفاع المدني اللبناني: انتشال جثامين وأشلاء 11 شهيدا من ميس الجبل والخيام ومركبا ودير سريان جنوب البلاد

منذ 23 mins 19 February، 2025
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