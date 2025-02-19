الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: في إطار صفقة طوفان الاقصى لتبادل الأسرى، سيتم غداً الخميس تسليم جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عوديد ليفشتس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2025 - 20:22

الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: في إطار صفقة طوفان الاقصى لتبادل الأسرى، سيتم غداً الخميس تسليم جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عوديد ليفشتس

منذ 60 mins 19 February، 2025
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