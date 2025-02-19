وزير الدفاع الوطني اللبناني اللواء ميشال منسى خلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت ليزا جونسو: نشدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2025 - 20:22

وزير الدفاع الوطني اللبناني اللواء ميشال منسى خلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت ليزا جونسو: نشدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة

منذ 2 ساعة 19 February، 2025
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