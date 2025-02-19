المرجع البحريني الوطني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم في كلمته بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لانطلاق الثورة البحرينية: ترامب مملوك للوهم وإذا تركه العالم ففي ذلك دمار العالم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2025 - 17:20

المرجع البحريني الوطني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم في كلمته بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لانطلاق الثورة البحرينية: ترامب مملوك للوهم وإذا تركه العالم ففي ذلك دمار العالم

منذ 11 mins 19 February، 2025
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