الشرطة المغربية تعلن أنها تمكنت من إحباط مخطط إرهابي بالغ الخطورة بتكليف وتحريض مباشر من قيادي بارز في تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل الإفريقي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2025 - 17:18

الشرطة المغربية تعلن أنها تمكنت من إحباط مخطط إرهابي بالغ الخطورة بتكليف وتحريض مباشر من قيادي بارز في تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل الإفريقي

منذ 14 mins 19 February، 2025
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