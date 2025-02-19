اتفاقية تعاون بين نقابة صيادلة لبنان وشركة OMT

وقّعت نقابة صيادلة لبنان ممثّلةً بنقيب الصيادلة الدكتور جو سلّوم وشركة OMT ممثّلةً برئيسها التنفيذي ناجي أبو زيد، اتفاقية تعاون تخوّل الصيادلة تسديد المبالغ المتوجبة عليهم، سواء رسم الانتساب أو رسم التقاعد، لمصلحة نقابة صيادلة لبنان عبر أكثر من 1،400 مركز OMT، كما اعلنت الشركة في بيان حيث أشاد سلّوم ب”الدور الذي تقوم به شركة OMT كعلامة فارقة في القطاع المالي”، مشددًّا على” أهميّة الشراكة بين القطاعات التي تلتزم بالشفافية وبتطبيق القوانين والمعايير الدولية”. كما نوّه ب”الدور الذي تقوم به النقابة تجاه الصيدلاني والمريض في ما يخصّ الاستحقاقات الصحيّة”.

وفي كلمته، أكّد أبو زيد “الدور البارز الذي يؤديه الصيادلة في لبنان رغم كلّ التحديات، وأثنى على جهودهم في خدمة المجتمع. كما رحّب بهم في جميع مراكز OMT، ودعاهم وأصحاب الأعمال إلى تنزيل تطبيق OMT Pay والتقدّم للحصول على محفظة OMT Pay Business Wallet وهي محفظة إلكترونية برصيد أعلى تسهّل عليهم استقبال المدفوعات”.

وختامًا، أعرب عن شكره للدكتور جو سلّوم ولنقابة الصيادلة على ثقتهم بشركة OMT.