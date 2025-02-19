مكتب الإعلام الحكومي في غزة: أكثر من 11 ألف شهيدا لا يزالون تحت الأنقاض لا نستطيع انتشالهم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2025 - 14:14

مكتب الإعلام الحكومي في غزة: أكثر من 11 ألف شهيدا لا يزالون تحت الأنقاض لا نستطيع انتشالهم

منذ 1 ساعة 19 February، 2025
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