مراسل المنار: اصابة المواطن اسعد العبدالله بطلق ناري من جنود العدو اثناء تفقده المنتزه على ضفاف نهر الوزاني – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2025 - 12:42

مراسل المنار: اصابة المواطن اسعد العبدالله بطلق ناري من جنود العدو اثناء تفقده المنتزه على ضفاف نهر الوزاني

منذ 2 ساعة 19 February، 2025
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