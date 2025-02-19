رويترز عن تقرير للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي: احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة والضفة الغربية ستتطلب 53.2 مليار دولار خلال العقد المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2025 - 08:04

رويترز عن تقرير للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي: احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة والضفة الغربية ستتطلب 53.2 مليار دولار خلال العقد المقبل

منذ 55 mins 19 February، 2025
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