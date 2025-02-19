القناة 13 الإسرائيلية: الجيش يعتزم إدخال فريق من الطب الشرعي إلى قطاع غزة عند تسلم جثامين 4 أسرى غدا الخميس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 19 2025 - 08:04

القناة 13 الإسرائيلية: الجيش يعتزم إدخال فريق من الطب الشرعي إلى قطاع غزة عند تسلم جثامين 4 أسرى غدا الخميس

منذ 1 ساعة 19 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة