هآرتس عن الأسيرة السابقة نوعا أرغماني: يتعين مواصلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة والتأكد من عودة كل الرهائن – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2025 - 08:04

هآرتس عن الأسيرة السابقة نوعا أرغماني: يتعين مواصلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة والتأكد من عودة كل الرهائن

منذ 1 ساعة 19 February، 2025
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