واشنطن بوست عن مسؤول بالخارجية الأمريكية: إلغاء اشتراكات الأخبار قد يعيق تقييم فرق أمن السفارات للتهديدات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2025 - 06:32

واشنطن بوست عن مسؤول بالخارجية الأمريكية: إلغاء اشتراكات الأخبار قد يعيق تقييم فرق أمن السفارات للتهديدات

منذ 20 mins 19 February، 2025
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