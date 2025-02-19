وزير الخارجيّة الأمريكي: نشكر السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على استضافة المحادثات الأمريكية الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2025 - 05:00

وزير الخارجيّة الأمريكي: نشكر السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على استضافة المحادثات الأمريكية الروسية

منذ 1 ساعة 19 February، 2025
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