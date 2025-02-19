فلسطين اليوم: قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 19 2025 - 00:22

فلسطين اليوم: قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل

منذ 25 mins 18 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة