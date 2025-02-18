قناة 14 العبرية : في تصريح له خاطب رئيس مجلس مستوطنة المطلة السكان بعدم العودة قائلاً بأن الوضع هنا غير آمن – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2025 - 22:46

قناة 14 العبرية : في تصريح له خاطب رئيس مجلس مستوطنة المطلة السكان بعدم العودة قائلاً بأن الوضع هنا غير آمن

منذ 2 ساعة 18 February، 2025
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