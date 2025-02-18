اعلام العدو: نتنياهو قرر بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 18 2025 - 21:10

اعلام العدو: نتنياهو قرر بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار

منذ 37 mins 18 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة