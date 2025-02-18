واشنطن بوست عن مسؤول أوكراني: ادارة ترامب لم تخبرنا بما ستتحدث به مع روسيا و الحديث من وراء ظهر أوكرانيا مسار ضعيف – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 18 2025 - 19:34

واشنطن بوست عن مسؤول أوكراني: ادارة ترامب لم تخبرنا بما ستتحدث به مع روسيا و الحديث من وراء ظهر أوكرانيا مسار ضعيف

منذ 45 mins 18 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة