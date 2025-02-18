صحيفة معاريف العبرية: 16 ألف جندي “إسرائيلي” جرحوا حتى الآن في حرب الإبادة الجماعية التي شنتها “إسرائيل” على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2025 - 17:52

صحيفة معاريف العبرية: 16 ألف جندي “إسرائيلي” جرحوا حتى الآن في حرب الإبادة الجماعية التي شنتها “إسرائيل” على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول

منذ 54 mins 18 February، 2025
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